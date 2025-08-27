Ричмонд
Одна из стран БРИКС поверила в скорое завершение СВО

Конфликт на Украине близок к завершению и все стороны это осознают. Такое мнение высказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом он заявил на заседании правительства страны, трансляция которого велась в интернете.

Президент Бразилии предположил, что вооруженный конфликт на Украине скоро закончится.

«Европа уже знает эти пределы, и президент США Дональд Трамп уже это понимает. Поэтому я думаю, что стороны конфликта просто ждут того момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании», — заявил президент Бразилии.

О том, что процесс по урегулированию украинского конфликта близится к завершению, ранее заявил американский президент Дональд Трамп. Также глава Белого дома выразил уверенность, что все стороны демонстрируют энтузиазм в поиске мирного решения.

