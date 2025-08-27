В Ростове-на-Дону обломками БПЛА повреждены минимум семь жилых домов

В результате атаки беспилотника в центре Ростова-на-Дону повреждения получили как минимум семь многоквартирных домов. В зданиях выбиты окна, сообщает ТАСС.
Пострадали в основном трехэтажные жилые дома. На дорогах и тротуарах рядом с ними лежат осколки стекла и строительные обломки. К месту прибыла полиция и специалисты с мобильными лабораториями для проведения необходимых проверок.
Местный житель соседнего дома рассказал агентству, что услышал звук, похожий на работу мотороллера. По его словам, жужжание длилось около десяти секунд, после чего раздался сильный взрыв.
Ранее силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников в Таганроге, а также в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области.