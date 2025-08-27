Восьмилетний ребенок погиб при пожаре в квартире в Воронеже

Во время тушения пожара в квартире в Советском районе Воронежа спасатели обнаружили тело восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Воронежской области.
Следователи приступили к установлению обстоятельств гибели ребенка. В результате пожара также пострадал мужчина, он был доставлен в медицинское учреждение и получает квалифицированную помощь.
Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Для выяснения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Экспертам также предстоит установить причины возникновения пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.
В июле в результате взрыва в одной из квартир дома на улице Морской Волгограда погиб 14-летний школьник. Причиной хлопка мог стать боеприпас времен Великой Отечественной войны, который внезапно сдетонировал прямо в квартире.