Восьмилетний ребенок погиб при пожаре в квартире в Воронеже

Во время тушения пожара в квартире в Советском районе Воронежа спасатели обнаружили тело восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Воронежской области.

Следователи приступили к установлению обстоятельств гибели ребенка. В результате пожара также пострадал мужчина, он был доставлен в медицинское учреждение и получает квалифицированную помощь.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Для выяснения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Экспертам также предстоит установить причины возникновения пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

В июле в результате взрыва в одной из квартир дома на улице Морской Волгограда погиб 14-летний школьник. Причиной хлопка мог стать боеприпас времен Великой Отечественной войны, который внезапно сдетонировал прямо в квартире.