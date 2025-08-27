В Британии при атаке на еврейскую общину пострадал несовершеннолетний

В британском городе-курорте Борнмуте, расположенном на юге королевства, произошла серия атак на еврейскую общину. В результате этих атак один подросток получил травму от пневматического оружия, пишет газета Telegraph со ссылкой на полицию графства Дорсет.
Издание отмечает, что атака, при которой пострадал мальчик, произошла в минувшую субботу. Неизвестный подъехал к мужчине и подростку, которые шли в синагогу. Нападавший прокричал оскорбительные слова, а затем выстрелил в подростка из пневматического оружия.
«Два человека шли по Мэнор-роуд в Борнмуте, когда водитель автомобиля остановился и отпустил в их адрес оскорбления. Сообщается, что один из них- подросток — впоследствии получил выстрел из пневматического оружия», — говорится в публикации газеты.
В результате нападения мальчик получил легкую травму головы. Сейчас полиция разыскивает виновника произошедшего.
Тelegraph также сообщает, что дома еврейской общины были расписаны свастиками. При этом после случившегося местная полиция усилила патрулирование городских улиц.
Читайте также: На карибском карнавале в Лондоне за два дня задержали сотни человек.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.