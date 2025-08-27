В Британии при атаке на еврейскую общину пострадал несовершеннолетний

Издание отмечает, что атака, при которой пострадал мальчик, произошла в минувшую субботу. Неизвестный подъехал к мужчине и подростку, которые шли в синагогу. Нападавший прокричал оскорбительные слова, а затем выстрелил в подростка из пневматического оружия.