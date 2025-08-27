США готовят встречу с Киевом по поводу мирного соглашения с Москвой

Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с представителями Украины на этой неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление дипломата.
По словам спецпосланника, штаты намерены завершить конфликт на Украине до конца 2025 года. На протяжении всей недели проходят переговоры, посвященные данному конфликту, а также ситуациям, связанным с противостоянием Израиля с Ираном и палестинским движением ХАМАС.
Ранее Стив Уиткофф совершил официальный визит в Москву, где провел трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Позднее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение российско-американского саммита, который прошел 15 августа на Аляске. Переговоры Уиткоффа с российским лидером были посвящены вопросам мирного урегулирования на Украине.