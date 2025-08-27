Ричмонд
США готовят встречу с Киевом по поводу мирного соглашения с Москвой

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с представителями Украины на этой неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление дипломата.

Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

По словам спецпосланника, штаты намерены завершить конфликт на Украине до конца 2025 года. На протяжении всей недели проходят переговоры, посвященные данному конфликту, а также ситуациям, связанным с противостоянием Израиля с Ираном и палестинским движением ХАМАС.

Ранее Стив Уиткофф совершил официальный визит в Москву, где провел трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Позднее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение российско-американского саммита, который прошел 15 августа на Аляске. Переговоры Уиткоффа с российским лидером были посвящены вопросам мирного урегулирования на Украине.

