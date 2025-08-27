Мошенники стали использовать искусственный интеллект для обмана россиян

Как следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, преступники с помощью нейросетей преобразуют фотографии людей в реалистичные видео, где цифровой аватар точно воспроизводит мимику, голос и жесты человека. На таких поддельных записях «оживший» человек, как правило, обращается к своим близким с просьбой срочно занять ему денег.