Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону после падения БПЛА повреждены семь жилых домов

В центре Ростова-на-Дону в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены минимум семь многоквартирных жилых домов — в них выбиты окна и видны другие разрушения, сообщил корреспондент ТАСС с места происшествия на Халтуринском переулке.

В центре Ростова-на-Дону в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены минимум семь многоквартирных жилых домов — в них выбиты окна и видны другие разрушения, сообщил корреспондент ТАСС с места происшествия на Халтуринском переулке. На проезжей части и тротуарах вокруг зданий лежат осколки стекол и обломки.

По словам местного жителя, звук приближающегося дрона напоминал мотороллер и длился около десяти секунд, после чего последовал мощный взрыв. В результате инцидента загорелась крыша одного из жилых домов, откуда были эвакуированы 15 человек. Пожар уже локализован, площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Врио губернатора отметил, что утром будет проведена комиссия для оценки нанесённого ущерба, а пострадавшим жителям окажут необходимую помощь. Контроль за соблюдением прав граждан и расследованием происшествия осуществляет прокуратура Ростовской области.

Ранее Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны региона уничтожили десять беспилотников в районах Таганрога, Чертковском и Миллеровском. На месте ЧП продолжают работу пожарные, медики и правоохранительные органы с переносными лабораториями.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше