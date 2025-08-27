В Ростове-на-Дону после падения БПЛА повреждены семь жилых домов

В центре Ростова-на-Дону в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены минимум семь многоквартирных жилых домов — в них выбиты окна и видны другие разрушения, сообщил корреспондент ТАСС с места происшествия на Халтуринском переулке. На проезжей части и тротуарах вокруг зданий лежат осколки стекол и обломки.
По словам местного жителя, звук приближающегося дрона напоминал мотороллер и длился около десяти секунд, после чего последовал мощный взрыв. В результате инцидента загорелась крыша одного из жилых домов, откуда были эвакуированы 15 человек. Пожар уже локализован, площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Врио губернатора отметил, что утром будет проведена комиссия для оценки нанесённого ущерба, а пострадавшим жителям окажут необходимую помощь. Контроль за соблюдением прав граждан и расследованием происшествия осуществляет прокуратура Ростовской области.
Ранее Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны региона уничтожили десять беспилотников в районах Таганрога, Чертковском и Миллеровском. На месте ЧП продолжают работу пожарные, медики и правоохранительные органы с переносными лабораториями.