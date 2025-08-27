Стала известна судьба немца, который пытался спасти застрявшую в горах Киргизии Наговицыну

Гюнтер Зигмунд, гражданин Германии, выехал на спасение Наговицыной вместе с итальянским альпинистом Лукой Синигальей, который позднее погиб из-за отёка мозга. По информации консульства, во время восхождения на пик Победы Зигмунд получил обморожение конечностей и носа, что было зафиксировано киргизскими врачами 19 августа. На следующий день он вернулся на родину и сейчас находится под наблюдением медицинских работников.