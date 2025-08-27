Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минимум семь домов пострадали в Ростове-на-Дону из-за атак БПЛА

Минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону, в них выбиты стекла, передают журналисты с места ЧП на Халтуринском переулке.

Минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки БПЛА на центр Ростова.

Минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону, в них выбиты стекла, передают журналисты с места ЧП на Халтуринском переулке.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны ВСУ атаковали центр Ростова-на-Дону: в какие еще регионы РФ летят украинские БПЛА. Онлайн-трансляция.

«Видны повреждения в семи зданиях — это жилые дома. трехэтажные», — рассказал корреспондент ТАСС. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов с переносными лабораториями.

Атака БПЛА на Ростов произошла в ночь на 27 августа. Тогда власти сообщили, что на дом упал дрон, в результате чего начался пожар. По официальной информации, никто не пострадал. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше