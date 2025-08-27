Минимум семь домов пострадали в Ростове-на-Дону из-за атак БПЛА

Минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки БПЛА на центр Ростова.
Минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону, в них выбиты стекла, передают журналисты с места ЧП на Халтуринском переулке.
«Видны повреждения в семи зданиях — это жилые дома. трехэтажные», — рассказал корреспондент ТАСС. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов с переносными лабораториями.
Атака БПЛА на Ростов произошла в ночь на 27 августа. Тогда власти сообщили, что на дом упал дрон, в результате чего начался пожар. По официальной информации, никто не пострадал. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.