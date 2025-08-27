Едва не унесло: во Владивостоке спасли двух женщин на сап-досках

Ранее спасатели пришли на помощь двоим молодым людям на сапборде, которых начало уносить в открытое море в районе посёлка Подъяпольское городского округа Большой Камень. Кроме того, в конце июля во Владивостоке спасатели вернули на берег мужчину на сапборде, которого начало уносить в открытое море. Также в районе посёлка Рудная Пристань Дальнегорского городского округа в море унесло двоих подростков 2012 и 2013 годов рождения, катавшихся на одном сап-борде.