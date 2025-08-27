Украинец, арестованный по делу о взрывах на «Потоках», руководил операцией

БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о терактах на «Северных потоках», руководил операцией и координировал акты диверсии, говорится в Европейском ордере на арест, который есть в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что «обвиняемый Сергей Кузнецов обоснованно подозревается, что совместно с другими соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 года сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda». Вместе с остальными участниками операции он установил не менее четырех взрывных устройств, в которых было по 14−27 килограммов смеси гексогена и октогена, с таймерами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на глубине 70−80 метров к северо-востоку и юго-востоку от острова Борнхольм.
«Кузнецов координировал акты саботажа и руководил операцией», — отмечается в документе.
Что известно о подозреваемом
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, вероятно, был координатором диверсий на газопроводах в Балтийском море. Говоря о роли этого мужчины в теракте, Corriere della Sera пишет, что он был капитаном яхты «Андромеда», которая использовалась для перевозки взрывчатки. Фигуранта взяли под стражу, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. Силовики узнали о находящемся в розыске после его регистрации в гостинице. Сергея могли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер. Как пишут местные СМИ, украинцу грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию. Он уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика.
По данным The Wall Street Journal, Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии. После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужб, итальянские СМИ сообщили, что проверяют его причастность к другому крупному происшествию с украинским следом — взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале. Предположительно, целью атаки был удар по теневому флоту под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения.