Страшная находка в Алматы: машину с телом извлекли из зарослей парка

Ночью 27 августа из камышовых зарослей парка в Турксибском районе Алматы извлекли автомобиль Toyota с телом неизвестного человека, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ранее очевидцы рассказали Zakon.kz о том, что в камышах возле парка Желтоксан в Алматы стоит машина с телом неизвестного человека.

Извлечь автомобиль смогли сотрудники ДЧС Алматы. Для этого им пришлось использовать мощь грузовика КАМАЗ.

Доставать тело из автомобиля на месте не стали. Со слов корреспондента Zakon.kz, трупный запах заполонил ближайшую округу.

«Судя по всему, оно было там несколько дней», — отметил он.

Таким образом, автомобиль вместе с телом неизвестного доставлен в городской морг для дальнейших следственных действий.

Zakon.kz продолжает следить за развитием происшествия.