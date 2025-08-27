СМИ: украинец, арестованный по делу о взрывах на «Потоках», руководил операцией

В документе указано, что Кузнецов вместе с соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 года сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda. В ходе совместных действий они установили не менее четырёх взрывных устройств с таймерами, содержащих от 14 до 27 килограммов смеси гексогена и октогена, на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на глубине 70−80 метров у острова Борнхольм. Согласно ордеру, именно Кузнецов руководил операцией и координировал акты саботажа.