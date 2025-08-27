СМИ: украинец, арестованный по делу о взрывах на «Потоках», руководил операцией

Украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток», возглавлял операцию и координировал акты диверсии, говорится в Европейском ордере на арест, который имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе указано, что Кузнецов вместе с соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 года сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda. В ходе совместных действий они установили не менее четырёх взрывных устройств с таймерами, содержащих от 14 до 27 килограммов смеси гексогена и октогена, на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на глубине 70−80 метров у острова Борнхольм. Согласно ордеру, именно Кузнецов руководил операцией и координировал акты саботажа.
Задержание 49-летнего украинца произошло в ночь на 21 августа в провинции Римини по запросу немецкой прокуратуры. Кузнецов был арестован во время отдыха с семьёй. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест и назначил следующее заседание на 3 сентября. По словам адвоката, слушание может привести к экстрадиции Кузнецова в Германию, однако он отказался от добровольной выдачи. В настоящий момент он содержится в тюрьме Римини.
Взрывы на двух российских газопроводах, поставлявших газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция рассматривают версию диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта остаются неопределёнными. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Представители Кремля отмечали неоднократные запросы данных по инциденту, на которые ответа не получили.