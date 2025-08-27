ТАСС: против экс-заместителя министра обороны Иванова возбудили еще одно дело

Всего у Тимура Иванова нашли 26 единиц оружия, среди них пистолеты, мечи, шпаги, кортики, в том числе образцы оружия офицеров СС и люфтваффе. В коллекцию Иванова входили пистолет 1879 года, охотничье ружье первой трети XIX века, пара одноствольных дульнозарядных пистолетов, изготовленные во второй половине XIX века, мечи последней четверти XIX века — первой четверти XX века, офицерский кортик ВВС (люфтваффе) образца 1937 года, произведенный в период с 1937 года до первой половины 1940 года, швейцарский штык-тесак образца 1878 года, сабля французского офицера легкой кавалерии образца XI века в ножнах, прусская шпага железнодорожных служащих с маркировкой, изготовленная в XIX веке — начале XX века, шпага, замаскированная под трость XIX века, трость-стилет того же века, трость со скрытым клинком, изготовленная во второй половине XIX века — начале XX века. Генпрокуратура считает, что Иванов коллекционировал антикварное оружие, которое он приобрел на преступные доходы.