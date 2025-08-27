Врачи рассказали о состоянии девочки, выпавшей из окна четвёртого этажа в Находке

Малышка была госпитализирована в состоянии шока крайней степени тяжести — с тотальным повреждением лёгких, переломом костей черепа и отёком мозга. Десять дней девочка провела в отделении реанимации и интенсивной терапии, её состояние удалось стабилизировать. Её подключили к аппарату ИВЛ, так как из-за травмы лёгких воздух поступал в плевральную полость, и орган не мог расправиться, затем провели сложную операцию под руководством самого опытного торакального хирурга больницы Михаила Шевчука.