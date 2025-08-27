Врачи рассказали о состоянии девочки, выпавшей из окна четвёртого этажа в Находке

Малышка была госпитализирована в состоянии шока крайней степени тяжести — с тотальным повреждением лёгких, переломом костей черепа и отёком мозга. Десять дней девочка провела в отделении реанимации и интенсивной терапии, её состояние удалось стабилизировать. Её подключили к аппарату ИВЛ, так как из-за травмы лёгких воздух поступал в плевральную полость, и орган не мог расправиться, затем провели сложную операцию под руководством самого опытного торакального хирурга больницы Михаила Шевчука.
На искусственной вентиляции лёгких и другой аппаратуре, с помощью которых врачи поддерживали жизненные функции организма, девочка провела шесть дней, затем она смогла дышать самостоятельно. Ещё четыре дня малышку наблюдали в отделении реанимации, теперь её переводят в специализированное отделение краевой детской клинической больницы.
Медики напоминают родителям об опасности оставления малолетних детей в помещениях с открытыми окнами. Москитные сетки не дают гарантии безопасности, а, наоборот, повышают риски несчастных случаев: для малышей сетки создают иллюзию безопасности, дети опираются на них и вместе с сетками выпадают на улицу. Рекомендуется использовать специальные блокираторы на окна в квартирах, где есть маленькие дети.