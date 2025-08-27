Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону обломки БПЛА повредили минимум семь жилых домов

Ростов-на-Дону подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего минимум семь многоквартирных жилых домов оказались повреждены. По данным ТАСС, обломки вражеского дрона упали на Халтуринском переулке.

Источник: Life.ru

Напомним, что перед пожаром очевидцы слышали характерный звук БПЛА, после чего последовал громкий взрыв. В домах в эпицентре происшествия выбиты стёкла, а на проезжей части и тротуарах разлетелись обломки сбитого беспилотника.

Сотрудники правоохранительных органов и аварийные службы оперативно прибыли на место взрыва. Как писал Life.ru, после возгорания крыши многоквартирного дома 15 жильцов были эвакуированы. Площадь пожар составила 250 квадратных метров. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что утром комиссия начнёт оценку ущерба, причинённого имуществу.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше