В Ростове-на-Дону обломки БПЛА повредили минимум семь жилых домов

Напомним, что перед пожаром очевидцы слышали характерный звук БПЛА, после чего последовал громкий взрыв. В домах в эпицентре происшествия выбиты стёкла, а на проезжей части и тротуарах разлетелись обломки сбитого беспилотника.
Сотрудники правоохранительных органов и аварийные службы оперативно прибыли на место взрыва. Как писал Life.ru, после возгорания крыши многоквартирного дома 15 жильцов были эвакуированы. Площадь пожар составила 250 квадратных метров. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что утром комиссия начнёт оценку ущерба, причинённого имуществу.