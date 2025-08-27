Посетитель «Крокуса» отправил в нокаут одного из террористов во время нападения

«В ходе атаки на посетителей концерта в холле зала “Крокуса” на первом этаже у одного из террористов то ли оружие заклинило, то ли патроны закончились [в автоматическом оружии], но он в какой-то момент замешкался. Воспользовавшись этой заминкой, один из бежавших рядом мужчин не растерялся и схватил нападавшего за автомат, а второй отправил стрелка в нокаут с одного удара, выключив его на какое-то время и дав возможность группе людей покинуть место расправы», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, признанный потерпевшим мужчина был опрошен на одном из заседаний, подтвердив показания очевидцев.
Как говорится в материалах дела, террористы скрылись из «Крокуса», так как испугались, что у них заклинило оружие и осталось мало патронов. Автоматами Калашникова были вооружены трое исполнителей теракта, четвертый нес рюкзак с патронами. Во время теракта два автомата заклинило, их они вместе с рюкзаком выбросили, выйдя в холл, когда уже покидали здание. Третий автомат они выбросили по дороге в Брянской области, когда следовали к украинской границе.