Посетитель «Крокуса» отправил в нокаут одного из террористов во время нападения

«В ходе атаки на посетителей концерта в холле зала “Крокуса” на первом этаже у одного из террористов то ли оружие заклинило, то ли патроны закончились [в автоматическом оружии], но он в какой-то момент замешкался. Воспользовавшись этой заминкой, один из бежавших рядом мужчин не растерялся и схватил нападавшего за автомат, а второй отправил стрелка в нокаут с одного удара, выключив его на какое-то время и дав возможность группе людей покинуть место расправы», — рассказал собеседник агентства.