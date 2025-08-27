В Ростове-на-Дону обломками БПЛА повреждены минимум семь домов

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на центральный район Ростова-на-Дону повреждено не менее семи многоквартирных жилых домов. Как сообщает корреспондент ТАСС с места происшествия на Халтуринском переулке, в зданиях массово выбиты окна.
По данным агентства, семь жилых трехэтажных домов получили видимые повреждения. Вокруг зданий на дороге и тротуарах разбросаны осколки стекол и обломки конструкций. Как передает корреспондент, на место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов с переносным лабораторным оборудованием.
При этом очевидец сообщил, что зафиксировал звук приближающегося БПЛА, который напомнил работу мотороллера. По утверждению очевидца, гул продолжался около 10 секунд с последующей детонацией значительной мощности.
Ранее в небе над Ростовской областью силами ПВО были сбиты 10 вражеских беспилотников.