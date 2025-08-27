Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону обломками БПЛА повреждены минимум семь домов

Не менее семи многоквартирных домов повреждены из-за атаки ВСУ в Ростове-на-Дону 27 августа.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на центральный район Ростова-на-Дону повреждено не менее семи многоквартирных жилых домов. Как сообщает корреспондент ТАСС с места происшествия на Халтуринском переулке, в зданиях массово выбиты окна.

По данным агентства, семь жилых трехэтажных домов получили видимые повреждения. Вокруг зданий на дороге и тротуарах разбросаны осколки стекол и обломки конструкций. Как передает корреспондент, на место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов с переносным лабораторным оборудованием.

При этом очевидец сообщил, что зафиксировал звук приближающегося БПЛА, который напомнил работу мотороллера. По утверждению очевидца, гул продолжался около 10 секунд с последующей детонацией значительной мощности.

Ранее в небе над Ростовской областью силами ПВО были сбиты 10 вражеских беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше