Террорист «Крокуса» пытается в СИЗО обратить в свою веру наемника из Колумбии

Оба заключенных находятся в «Лефортово» под арестом по различным уголовным делам. Медине Аранде инкриминируют участие в боевых действиях против России на стороне Украины. Его сокамерник обвиняется в причастности к теракту в «Крокус Сити Холл» и состоит, как и другие фигуранты этого дела, в структурном подразделении «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ).