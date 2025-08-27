Против экс-замглавы МО Иванова возбуждено дело из-за незаконного хранения оружия

После приговора о 13 годах колонии за растрату и вывод денег из банка, в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова возбудили еще одно уголовное дело — о незаконном хранении оружия. Официальные обвинения по новому делу пока не предъявлено. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В отношении Тимура Иванова возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Официально ему об этом не предъявлено, но ранее он давал пояснения по данному факту», — пояснил собеседник агентства.
Как уточнил источник, при обыске у Иванова нашли два переделанных карабина «Кедр», револьвер, дуэльный пистолет и модернизированный АПС.
Кроме этого, в общей сложности у Иванова изъяли 26 единиц оружия: пистолеты, холодное оружие (мечи, шпаги, кортики), включая экземпляры, принадлежавшие офицерам СС и люфтваффе.
Напомним, что ранее суд приговорил экс-замминистра обороны РФ к 13 годам колонии.