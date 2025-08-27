Против экс-замглавы МО Иванова возбуждено дело из-за незаконного хранения оружия

После приговора о 13 годах колонии за растрату и вывод денег из банка, в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова возбудили еще одно уголовное дело — о незаконном хранении оружия. Официальные обвинения по новому делу пока не предъявлено. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.