В Находке задержаны обвиняемые в хулиганстве и похищении человека

В Находке в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны лица, обвиняемые в совершении хулиганских действий и похищении человека на территории Находкинского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Приморья.
Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по фактам преступлений, предусмотренных п. «а», ч. 2 ст. 126 УК РФ — похищение человека (максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет) и ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство (штраф либо лишение свободы до пяти лет).
Установлено, что в ночь на воскресенье, 3 августа, возле кафе «Терраса» в микрорайоне Ливадия города Находки группа обвиняемых устроила драку. Во время конфликта 52-летний житель Уссурийска получил телесные повреждения. После этого мужчина схватился за нож, сильно ранил одного из нападавших и вместе с женой покинул место событий на своей машине.
Однако обвиняемые, инициировав дорожно-транспортное происшествие, остановили автомобиль пострадавшего и продолжили избиение. Мужчине удалось скрыться, после чего хулиганы похитили его супругу, удерживая её в автомобиле, чтобы выяснить местонахождение мужчины. Позже женщине удалось сбежать.
Произведены обыски по местам проживания обвиняемых, изъяты средства связи. Следователи направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к преступлению, уточнили в ведомстве.
Судя по контексту, эти задержания непосредственно связаны с инцидентом, о котором ранее уже писали «АиФ-Приморье». Речь идёт о ножевом ранении, которое получил в кафе «Терраса» бывший зампредседателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам регионального Заксобрания — Руслан Маноконов.
52-летний Маноконов был ранен во время конфликта в заведении, и его срочно госпитализировали с серьёзной травмой. В новых медиа появились сообщения, что это товарищи Маноконова предприняли ответные действия — сожгли автомобиль обидчика экс-депутата и насильно увезли его жену. В связи со случившимся в квартирах причастных лиц провели обыски сотрудники правоохранительных органов.
Руслан Маноконов занимал указанную должность до 2019 года. Он был лишён полномочий в региональном парламенте из-за обвинений в мошенничестве при выплатах и вместе с помощником получил наказание в виде трёх лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Экс-депутат провёл около двух лет в заключении и был условно-досрочно освобождён в октябре 2020 года.