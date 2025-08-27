В Находке задержаны обвиняемые в хулиганстве и похищении человека

Руслан Маноконов занимал указанную должность до 2019 года. Он был лишён полномочий в региональном парламенте из-за обвинений в мошенничестве при выплатах и вместе с помощником получил наказание в виде трёх лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Экс-депутат провёл около двух лет в заключении и был условно-досрочно освобождён в октябре 2020 года.