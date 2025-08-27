Посетитель «Крокуса» вырубил террориста во время нападения

Посетитель «Крокуса» отправил в нокаут одного из террористов во время нападения.
Двое посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» временно обезвредили одного из террористов во время атаки 22 марта 2024 года. Об этом сообщил участник судебного процесса по делу о теракте, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.
«Один из бежавших рядом [с террористом] мужчин не растерялся и схватил нападавшего за автомат, а второй отправил стрелка в нокаут с одного удара, выключив его на какое-то время и дав возможность группе людей покинуть место расправы», — рассказал участник процесса.
У одного из нападавших, предположительно, возникли проблемы с оружием — либо произошла задержка, либо закончились боеприпасы. Этим моментом воспользовались находившиеся рядом мужчины, которые напали на террориста.
Как уточняется в материалах уголовного дела, признанный потерпевшим мужчина подтвердил эти показания на одном из судебных заседаний. Согласно данным следствия, террористы были вооружены тремя автоматами Калашникова, а четвертый участник группы нес рюкзак с патронами.
В ходе нападения два автомата заклинило, после чего нападавшие выбросили их вместе с рюкзаком, покидая холл здания. Третий автомат был выброшен позже — уже по дороге к украинской границе в Брянской области. Террористы покинули «Крокус», опасаясь, что у них закончились боеприпасы и неисправно оружие.
Ранее правоохранители сообщили, что обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» пытается склонить к принятию своей религии находящегося с ним в одной камере следственного изолятора «Лефортово» гражданина Колумбии, наемника Хосе Арона Медину Аранду. Подозреваемый демонстрирует агрессивное и враждебное поведение, передает «Царьград». Кроме того, уточняется, что колумбийцу предъявлено обвинение в участии в боевых действиях против РФ в составе украинских вооруженных формирований.