Посетитель «Крокуса» вырубил террориста во время нападения

В ходе нападения два автомата заклинило, после чего нападавшие выбросили их вместе с рюкзаком, покидая холл здания. Третий автомат был выброшен позже — уже по дороге к украинской границе в Брянской области. Террористы покинули «Крокус», опасаясь, что у них закончились боеприпасы и неисправно оружие.