Сильные ливни вызвали подтопление в Колхозном: жители эвакуируются

Жителей села Колхозное в Невельском городском округе Сахалина начали эвакуировать из-за разлива одноимённой реки, вызванного проливными дождями. Об этом сообщили в администрации муниципалитета ТАСС.
«В селе Колхозное вторые сутки идут сильные ливни, из-за чего произошло подтопление и разлив реки. Эвакуация жителей в пункт временного размещения, открытый в гостинице города Невельска, проводится по желанию — многие предпочитают остаться в своих домах. На месте работают сотрудники ГУ МЧС России и представители администрации», — уточнили в муниципалитете.
В Telegram-канале главы Невельского округа Алексея Шабельника отмечается, что служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) работает круглосуточно, оперативно принимая звонки и обращения жителей.
Ночные дожди 27 августа затронули восемь муниципалитетов Сахалинской области. По данным синоптиков, осадки местами могут превысить 30 мм за 12 часов.
Несколько дней назад сообщалось, что сильный ливень размыл сопки и затопил дворы домов.