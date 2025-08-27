Сильные ливни вызвали подтопление в Колхозном: жители эвакуируются

«В селе Колхозное вторые сутки идут сильные ливни, из-за чего произошло подтопление и разлив реки. Эвакуация жителей в пункт временного размещения, открытый в гостинице города Невельска, проводится по желанию — многие предпочитают остаться в своих домах. На месте работают сотрудники ГУ МЧС России и представители администрации», — уточнили в муниципалитете.