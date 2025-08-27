У осужденного экс-замминистра обороны обнаружили коллекцию нацистского оружия

В отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, уже осужденного на 13 лет колонии за растрату, возбуждено новое уголовное дело. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, дело связано с незаконным хранением оружия (ст. 222 УК РФ). Хотя официальное обвинение еще не предъявлено, Иванов уже давал пояснения по данному факту.
В ходе обысков в доме экс-чиновника было изъято 26 единиц оружия, включая два переделанных самозарядных карабина «Кедр», револьвер, дуэльный пистолет и модифицированный автоматический пистолет Стечкина (АПС). Коллекция также содержала историческое и антикварное оружие: офицерский кортик ВВС нацистской Германии (люфтваффе) образца 1937 года, парадную шпагу унтер-офицера СС образца 1936 года, французскую морскую офицерскую шпагу XIX века, американский штык производства Remington 1925 года, а также холодное оружие, замаскированное под трости.
Генпрокуратура утверждает, что все эти предметы были приобретены на преступные доходы. Параллельно ведомство подало в Пресненский суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества Иванова общей стоимостью 1,2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Тульской области группа мигрантов играла в бейсбол на мемориале ВОВ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.