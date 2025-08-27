У осужденного экс-замминистра обороны обнаружили коллекцию нацистского оружия

В отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, уже осужденного на 13 лет колонии за растрату, возбуждено новое уголовное дело. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, дело связано с незаконным хранением оружия (ст. 222 УК РФ). Хотя официальное обвинение еще не предъявлено, Иванов уже давал пояснения по данному факту.