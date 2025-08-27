На Камчатке двое водителей попали в ДТП с медведями и поспешили скрыться

В Камчатском крае двое автомобилистов скрылись с мест ДТП с участием бурых медведей. Аварии произошли на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково, сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира.
Там отметили, что в результате ДТП один из медведей погиб на месте. По словам исполняющего начальника отдела федерального государственного охотничьего контроля минлесохоты Камчатки Максима Кугукало, авария произошла в среду на 34-м километре трассы.
«В связи с участившимися ДТП с участием диких животных просим водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять бдительность при движении дороге», — обратился к водителям Кугукало.
В министерстве добавили, что наезд на животных признается ДТП. В свою очередь скрывшийся с места аварии водитель несет административную ответственность по статье 12.27 КоАП РФ. За это автомобилиста могут лишить прав на срок до полутора лет или подвергнуть административному аресту на срок до 15 суток.
