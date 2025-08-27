На Камчатке двое водителей попали в ДТП с медведями и поспешили скрыться

В министерстве добавили, что наезд на животных признается ДТП. В свою очередь скрывшийся с места аварии водитель несет административную ответственность по статье 12.27 КоАП РФ. За это автомобилиста могут лишить прав на срок до полутора лет или подвергнуть административному аресту на срок до 15 суток.