Назван состав группы, осуществившей взрывы на «Северных потоках»

«Ему (Кузнецову. — Прим. Ред.) было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника», — отмечается в документе.
После установки взрывчатки 22 сентября 2022 года участники вернулись в порт Вик, вслед за этим Кузнецова вывезли на Украину. Спустя четыре дня около 2.03 и 19.03 прогремели взрывы, вызвавшие разрывы трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, сильные повреждения и утечку больших объемов газа в Балтийское море.
«Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из РФ в Германию», — уточняется в ордере.
В результате газопровод «Северный поток — 1», ранее обеспечивавший около половины годовой потребности Германии в газе, стал непригоден к эксплуатации. «Северный поток — 2» был завершен, но еще не введен в эксплуатацию на момент взрывов. Оба трубопровода оканчиваются в германском Лубмине.
Задержание предполагаемого руководителя
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, вероятно, был координатором диверсий на газопроводах в Балтийском море. Говоря о роли этого мужчины в теракте, Corriere della Sera пишет, что он был капитаном яхты «Андромеда», которая использовалась для перевозки взрывчатки. Фигуранта взяли под стражу, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. Силовики узнали о находящемся в розыске после его регистрации в гостинице. Сергея могли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер. Как пишут местные СМИ, украинцу грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию. Он уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика.
По данным The Wall Street Journal, Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии. После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужб, итальянские СМИ сообщили, что проверяют его причастность к другому крупному происшествию с украинским следом — взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале. Предположительно, целью атаки был удар по теневому флоту под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны, сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.