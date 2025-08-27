В Ташкенте через аптеки продавались фальшивые лекарства, произведённые в подпольных цехах — СГБ

Кроме того, на другом объекте, который также принадлежал этому предприятию, сотрудники спецслужбы нашли еще один подпольный цех. Там хранились формы и оборудование для изготовления лекарств, пустые капсулы, упаковочные коробки, инструкции и сырьё в виде порошка. Всё это было изъято в установленном процессуальном порядке.