В Ташкенте через аптеки продавались фальшивые лекарства, произведённые в подпольных цехах — СГБ

Vaib.uz (Узбекистан. 27 августа). В столице сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) пресекли деятельность крупной сети по производству и продаже фальшивых лекарств.

Источник: СГБ

В ходе масштабной спецоперации на территории одного из предприятий, специализирующихся на выпуске биологически активных добавок, было обнаружено два подпольных цеха, в которых изготавливали поддельные медикаменты. После этого лекарства поступали на прилавки городских аптек.

Как работала схема

В первом подпольном цехе оперативники обнаружили и изъяли 11 производственных станков, 21 форму для изготовления таблеток, порошки и таблетки общим весом 389 килограммов, пневматическое оружие марки Raikal, а также другие предметы, использовавшиеся в производстве и фасовке.

Кроме того, на другом объекте, который также принадлежал этому предприятию, сотрудники спецслужбы нашли еще один подпольный цех. Там хранились формы и оборудование для изготовления лекарств, пустые капсулы, упаковочные коробки, инструкции и сырьё в виде порошка. Всё это было изъято в установленном процессуальном порядке.

Что подделывали

По заключению экспертов Центра по безопасности фармацевтической продукции, в подпольном цехе фальсифицировались такие популярные препараты, как «Урсосан 250 мг», «Нейромидин 20 мг» и «Фаниган».

Дело получило продолжение при проверке аптеки, которая занималась продажей этих подделок. Более того, именно эта аптека заказала изготовление поддельного «Фанигана» и предоставила для производства 130 кг субстанции данного препарата.

В результате обыска в аптеке нашли 1 067 коробок фальшивых препаратов 15 наименований («Фаниган», «Азимак», «Ципролет» и другие), а также 274 коробки 14 наименований с истёкшим сроком годности.

В отношении трёх организаторов незаконного производства возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «г» части 2 статьи 186−3 Уголовного кодекса (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения). Ведётся следствие.