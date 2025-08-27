Украина впервые признала прорыв ВС РФ в Днепропетровской области

Ранее в Минобороны России сообщили, что штурмовые подразделения ВС РФ осуществили прорыв оборонительных рубежей украинских войск в районе реки Волчья при взятии под контроль населенного пункта Филия, расположенного в Днепропетровской области. В ведомстве уточнили, что мотострелковые подразделения поддерживали огнем артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов, которые наносили удары по позициям и живой силе ВСУ.