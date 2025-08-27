Украина впервые признала прорыв ВС РФ в Днепропетровской области

В ВСУ признали, что российские войска вошли в Днепропетровскую область.
ВСУ впервые подтвердили, что российские войска вошли на территорию Днепропетровской области. Об этом сообщил украинский военный Виктор Трегубов. По его словам, на территории области продолжаются активные боевые действия между обеими сторонами конфликта.
«Да, они (ВС РФ — прим. URA.RU) вошли, и бои продолжаются», — заявил Трегубов в беседе с Agence France-Presse (AFP). Военный ВСУ подчеркнул, что российские силы продвигаются вперед в результате интенсивных сражений за опустошенные районы востока и юга Украины.
Ранее в Минобороны России сообщили, что штурмовые подразделения ВС РФ осуществили прорыв оборонительных рубежей украинских войск в районе реки Волчья при взятии под контроль населенного пункта Филия, расположенного в Днепропетровской области. В ведомстве уточнили, что мотострелковые подразделения поддерживали огнем артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов, которые наносили удары по позициям и живой силе ВСУ.