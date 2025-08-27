Женщина зверски убила мужа, облив его кислотой

Расследование установило, что Хэ и Хейден вступили в брак в августе 2024 года. На момент инцидента пара находилась в процессе развода. Как полагают следователи, женщина облила спящего мужа кислотой, после чего забаррикадировала дверь в помещение, используя доску и проволоку.