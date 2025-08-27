Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина зверски убила мужа, облив его кислотой

В Соединенных Штатах Америки была задержана жительница штата Флорида, которая облила собственного мужа кислотой и заперла в комнате.

В Соединенных Штатах Америки была задержана жительница штата Флорида, которая облила собственного мужа кислотой и заперла в комнате. Соответствующая информация появилась в издании People.

В четверг, 21 августа 2025 года, правоохранительные органы города Нью-Порт-Ричи зафиксировали сигнал о случае бытового насилия. Прибыв на вызов, офицеры обнаружили мужчину с критическими повреждениями, вызванными воздействием едкого химиката.

Жертвой оказался Роберт Хейден. Потерпевший находился в запертой комнате, и стражи порядка услышали его стоны при входе в жилище. Тревогу подняла его супруга Чуань Ин Хэ, которая впоследствии созналась, что с помощью едкого вещества попыталась лишить мужа жизни.

Расследование установило, что Хэ и Хейден вступили в брак в августе 2024 года. На момент инцидента пара находилась в процессе развода. Как полагают следователи, женщина облила спящего мужа кислотой, после чего забаррикадировала дверь в помещение, используя доску и проволоку.

Медики в течение трёх суток пытались сохранить жизнь Хейдена, но их усилия оказались тщетны. Хэ содержится под арестом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда и предумышленном убийстве.

Читайте также: Россиянин зарубил топором соседа из-за оскорбления о его ориентации.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.