Выяснилось, сколько человек подорвали «Северные потоки» и зачем

В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры задержали Кузнецова в провинции Римини, передает «Царьград». Мужчина прибыл в Италию с семьей на отдых. Суд Болоньи 22 августа подтвердил арест украинца и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как сообщил адвокат Кузнецова, слушание может привести к экстрадиции его подзащитного в Германию, однако сам он от добровольной выдачи отказался и сейчас находится в тюрьме Римини.