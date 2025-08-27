На Сахалине МЧС эвакуирует жителей села Колхозное из-за подтопления после ливней

Уровень воды в пострадавших домах достиг 100 сантиметров. Повреждение автомобильного моста изолировало 24 частных дома с 34 жителями, а на 7-м километре дороги Невельск — Шебунино произошёл подмыв дорожного полотна и разрушение водопропускной трубы. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций село отключили от электроснабжения. На данный момент эвакуированы 17 человек, погибших и пострадавших нет. Местная администрация готовит пункт временного размещения.
Ранее стало известно, что спасатели МЧС и другие службы, а также добровольцы активно занимаются поисками участников похода на Сахалине, которые пропали в районе горы Вайда. Люди отправились в лес за дикорастущими растениями 23 августа. С тех пор ни один из них не вернулся обратно.