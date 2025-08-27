На Сахалине МЧС эвакуирует жителей села Колхозное из-за подтопления после ливней

Ранее стало известно, что спасатели МЧС и другие службы, а также добровольцы активно занимаются поисками участников похода на Сахалине, которые пропали в районе горы Вайда. Люди отправились в лес за дикорастущими растениями 23 августа. С тех пор ни один из них не вернулся обратно.