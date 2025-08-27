Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сахалине МЧС эвакуирует жителей села Колхозное из-за подтопления после ливней

Сотрудники МЧС России приступили к эвакуации жителей села Колхозное в Невельском районе Сахалинской области, где семь жилых домов оказались подтоплены из-за сильных ливней. По данным пресс-службы ведомства, всё произошло в результате затора в устье реки Казачка, нагонной волны и обильных осадков, которые заблокировали выход воды в море.

Уровень воды в пострадавших домах достиг 100 сантиметров. Повреждение автомобильного моста изолировало 24 частных дома с 34 жителями, а на 7-м километре дороги Невельск — Шебунино произошёл подмыв дорожного полотна и разрушение водопропускной трубы. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций село отключили от электроснабжения. На данный момент эвакуированы 17 человек, погибших и пострадавших нет. Местная администрация готовит пункт временного размещения.

Ранее стало известно, что спасатели МЧС и другие службы, а также добровольцы активно занимаются поисками участников похода на Сахалине, которые пропали в районе горы Вайда. Люди отправились в лес за дикорастущими растениями 23 августа. С тех пор ни один из них не вернулся обратно.