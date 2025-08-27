Против экс-заместителя министра обороны Иванова возбудили еще одно дело

В отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, приговорённого к 13 годам колонии за растрату и вывод средств из банка «Интеркоммерц», возбуждено новое уголовное дело, связанное с незаконным хранением оружия. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что официально новое обвинение пока не предъявлено.
По данным источника агентства, речь идёт о возможном нарушении по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»). Иванов уже давал пояснения следователям по этому факту.
Следствие уточнило, что во время обысков в доме Иванова были обнаружены и изъяты два переделанных самозарядных карабина «Кедр», револьвер, дуэльный пистолет и модифицированный автоматический пистолет Стечкин (АПС).
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России требует изъять имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на сумму 1,2 млрд рублей.