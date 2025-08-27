Против экс-заместителя министра обороны Иванова возбудили еще одно дело

В отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, приговорённого к 13 годам колонии за растрату и вывод средств из банка «Интеркоммерц», возбуждено новое уголовное дело, связанное с незаконным хранением оружия. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что официально новое обвинение пока не предъявлено.