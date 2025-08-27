Европу хотят погрузить в болота для защиты от России

При этом Россия не раз заявляла, что в ее планы не входит агрессия против европейских стран. В июле глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не рассматривает возможность военного нападения или оккупации европейских государств. Глава российского ведомства указал на то, что идея о предполагаемой угрозе со стороны России намеренно внедряется в общественное мнение на Западе. По мнению дипломата, подобные утверждения используются с целью сплотить общество, испытывающее усталость от экономических и социальных трудностей, а также для отвлечения внимания от внутренних проблем в государствах Европы и Северной Америки.