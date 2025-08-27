Ричмонд
Автобус с людьми перевернулся на затопленной дороге Сахалина

В результате сильных дождей в Невельском районе Сахалина произошло подтопление, вызвавшее разлив реки Казачка.

В результате сильных дождей в Невельском районе Сахалина произошло подтопление, вызвавшее разлив реки Казачка. Автобус с пассажирами, двигавшийся по затопленной дороге, съехал в кювет и перевернулся на бок. Пассажирам пришлось самостоятельно добираться до суши, перемещаясь по пояс в воде.

Ситуация усугубляется масштабным подтоплением в селе Колхозное, где водой покрыты улицы, повреждены мосты и смыты теплицы. Под угрозой разрушения находятся 69 жилых домов. Несмотря на опасность, лишь 37 человек согласились на эвакуацию, включая двух детей.

Стихийное бедствие затронуло восемь муниципальных образований Сахалинской области. По данным метеорологов, интенсивность осадков в некоторых районах превышает 30 мм за 12 часов.

Ранее сообщалось, что на Камчатке двое водителей попали в ДТП с медведями и поспешили скрыться.

