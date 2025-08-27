Автобус с людьми перевернулся на затопленной дороге Сахалина

В результате сильных дождей в Невельском районе Сахалина произошло подтопление, вызвавшее разлив реки Казачка. Автобус с пассажирами, двигавшийся по затопленной дороге, съехал в кювет и перевернулся на бок. Пассажирам пришлось самостоятельно добираться до суши, перемещаясь по пояс в воде.