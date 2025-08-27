Массовые задержания валютчиков в Коканде: сигнал для всей страны?

Именно поэтому в обществе уже давно назрел вопрос: может быть, стоит легализовать деятельность таких обменщиков и разрешить частникам открывать собственные обменные пункты? Ведь по факту они и так работают. Более того, частные обменщики выполняют важную функцию для жителей города — особенно по вечерам и в выходные дни, когда официальные банки и обменные пункты закрыты, а необходимость обменять валюту возникает часто.