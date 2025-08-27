Массовые задержания валютчиков в Коканде: сигнал для всей страны?

Всем фигурантам оформили административные протоколы, а суд оперативно назначил каждому по 10 суток административного ареста.
В Узбекистане незаконное приобретение или сбыт иностранной валюты — серьёзное правонарушение. Даже первый случай грозит административным арестом на срок до 15 суток, и внушительным штрафом — от 10 до 20 базовых расчётных величин, причём с обязательной конфискацией всех валютных ценностей.
Если же валютчика задерживают повторно, ответственность резко возрастает: нарушителю грозит уже уголовная статья. В зависимости от суммы нелегальной операции наказание увеличивается вплоть до реального срока лишения свободы на срок до 7 лет.
Пока неясно, станет ли этот случай началом новой волны борьбы с «чёрным» валютным рынком по всей стране, или же это останется локальной инициативой правоохранителей Коканда. Однако подобные мероприятия вполне могут распространиться на другие города — особенно в преддверии праздничных мероприятий.
Однако большинство жителей страны с иронией воспринимают эти меры: многие отмечают, что на любом рынке Ташкента открыто работают несколько валютчиков, о чём все знают и никто не скрывает. Очевидно, что кто-то закрывает на это глаза и спрос на услуги таких «теневых кассиров» по-прежнему велик.
Именно поэтому в обществе уже давно назрел вопрос: может быть, стоит легализовать деятельность таких обменщиков и разрешить частникам открывать собственные обменные пункты? Ведь по факту они и так работают. Более того, частные обменщики выполняют важную функцию для жителей города — особенно по вечерам и в выходные дни, когда официальные банки и обменные пункты закрыты, а необходимость обменять валюту возникает часто.
Легализация позволила бы вывести этот бизнес из тени, создать здоровую конкуренцию, увеличить налоговые поступления и дать гражданам больше выбора.
Пока власть не разрешит частные обменные пункты и не легализует труд валютчиков, мы будем и дальше наблюдать подобные «шумные задержания», за которыми следует тихое возвращение к старым схемам. Легализация давно назрела — ведь спрос на обмен валюты никуда не исчезнет.