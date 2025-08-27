Призывавшей убить Путина россиянке дали 5 лет тюрьмы за оправдание терроризма

Военный суд в Чите (Забайкальский край) осудил местную жительницу на пять лет колонии общего режима за публичное одобрение терроризма и призывы к покушению на жизнь президента России Владимира Путина. Данная информация была распространена пресс-службой регионального управления ФСБ, сообщает «ТАСС».