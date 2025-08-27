Ричмонд
Призывавшей убить Путина россиянке дали 5 лет тюрьмы за оправдание терроризма

Военный суд в Чите (Забайкальский край) осудил местную жительницу на пять лет колонии общего режима за публичное одобрение терроризма и призывы к покушению на жизнь президента России Владимира Путина. Данная информация была распространена пресс-службой регионального управления ФСБ, сообщает «ТАСС».

Второй Восточный окружной военный суд вынес обвинительный вердикт в отношении местной жительницы 1968 года рождения, признанной виновной в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, отмечается в официальном заявлении.

Согласно материалам дела, обвиняемая размещала в мессенджере Telegram сообщения, в которых содержалось одобрение террористических акций украинских спецслужб. В частности, поддерживался взрыв на Крымском мосту и содержались побуждения к посягательству на жизнь российского президента.

Подчеркивается, что в настоящее время приговор суда ещё не вступил в законную силу.

