Россиянку посадили в тюрьму за призывы к расправе над Путиным: подробности

Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам тюрьмы за оправдание терроризма.

Источник: Комсомольская правда

Суд приговорил жительницу Забайкалья к 5 годам колонии за публичное оправдание терроризма. Данные о приговоре предоставила пресс-служба регионального УФСБ.

«2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор местной жительнице 1968 года рождения, причастной к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма», — следует из текста предоставленных данных.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемая систематически публиковала в мессенджере Telegram текстовые материалы, содержащие оправдание террористической деятельности украинских спецслужб.

В публикациях она, как сообщает агентство, поддержала взрыв на Крымском мосту и распространяла призывы к покушению на жизнь Президента России Владимира Путина.

Ранее в Алтайском крае осудили мужчину, который публично оправдывал терроризм и пропагандировал террористическую деятельность.