Россиянку посадили в тюрьму за призывы к расправе над Путиным: подробности

Суд приговорил жительницу Забайкалья к 5 годам колонии за публичное оправдание терроризма. Данные о приговоре предоставила пресс-служба регионального УФСБ.
«2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор местной жительнице 1968 года рождения, причастной к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма», — следует из текста предоставленных данных.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемая систематически публиковала в мессенджере Telegram текстовые материалы, содержащие оправдание террористической деятельности украинских спецслужб.
В публикациях она, как сообщает агентство, поддержала взрыв на Крымском мосту и распространяла призывы к покушению на жизнь Президента России Владимира Путина.
Ранее в Алтайском крае осудили мужчину, который публично оправдывал терроризм и пропагандировал террористическую деятельность.