Красноярские торговые сети договорились о сдерживании цен на социально значимые продукты

Более 300 торговых предприятий Красноярского края подписали соглашение о стабилизации цен на основные продукты питания.
Документ, инициированный министерством промышленности и торговли региона, предусматривает добровольное ограничение торговой надбавки до 10% на девять социально значимых товаров.
В перечень вошли: мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб, рис, гречка, растительное масло и соль. К соглашению присоединились как федеральные торговые сети, так и местные предприниматели.
Данная мера стала ответом на значительный рост цен в крае. Согласно статистике, за последний год мясные продукты подорожали на 8%, рыбная продукция — на 25%, молочные изделия — на 24%, а кондитерские товары — на 12.8%.
Как ранее поясняли в Банке России, инфляционное давление связано с ростом издержек производителей и переработчиков, включая увеличение расходов на транспортировку, заработную плату и обслуживание оборудования.
Соглашение о стабилизации цен действует на добровольной основе и направлено на поддержку покупательской способности жителей края.