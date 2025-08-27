Месть судьбы: погибшего в ДТП бизнесмена Белюскина окружали странные смерти

«Я буддистка, а у буддистов есть понятие кармы, следовательно, и я живу в логике законов кармы. В случае Белюскина — все на виду. После аварии с моим мужем он ни разу не позвонил и не узнал, что с ним. Дело довели до того, что истекли сроки давности. Человеку было 57 лет, но, судя по красивым фотографиям, он чудовищным образом организовал свою жизнь. Как так можно себя растоптать в этих деньгах? Если бы он повел себя тогда по-человечески, мы бы, может, и не стали подавать в суд», — сказала она.