Месть судьбы: погибшего в ДТП бизнесмена Белюскина окружали странные смерти

Погибшего вечером 25 августа в ДТП бизнесмена Сергея Белюскина несколько последних лет преследовала череда загадочных смертей. Среди них сбитый им в Москве классический певец Александр Мирошник и 27-летняя блогерша Анна Амбарцумян, с которой ему приписывали романтическую связь.
Как умирали связанные с Белюскиным люди, почему его смерть назвали кармой за поступки и простила ли его вдова Мирошника — в материале aif.ru.
Избежал ответственности за ДТП.
Поздно вечером 25 августа на Живописном мосту Москвы в отбойник влетел британский спортивный автомобиль Aston Martin. Подбежавшие к месту трагедии прохожие обнаружили за рулем 57-летнего бизнесмена Белюскина, который находился без сознания.
Согласно предварительной информации, предпринимателю стало плохо за рулем. Очевидцы сообщили, что за несколько секунд до трагедии машина начала вилять по дороге.
После смертельной аварии Белюскину припомнили похожий эпизод из его прошлого. В 2011 году бизнесмен сбил первого мужа писательницы Марии Арбатовой — Александра Мирошника. Инцидент произошел на 5-й Магистральной улице Москвы.
Пострадавший перенес несколько операций, а два года назад умер. Арбатова считает, что смерть стала последствием перенесенных травм. По ее словам, за все время судов Белюскин ни разу не позвонил Мирошнику, который получил третью группу инвалидности.
Разбирательства по делу об аварии постоянно откладывали, а позже и вовсе прекратили из-за истечения срока давности.
«Я буддистка, а у буддистов есть понятие кармы, следовательно, и я живу в логике законов кармы. В случае Белюскина — все на виду. После аварии с моим мужем он ни разу не позвонил и не узнал, что с ним. Дело довели до того, что истекли сроки давности. Человеку было 57 лет, но, судя по красивым фотографиям, он чудовищным образом организовал свою жизнь. Как так можно себя растоптать в этих деньгах? Если бы он повел себя тогда по-человечески, мы бы, может, и не стали подавать в суд», — сказала она.
Арбатова добавила, что ни разу не видела Белюскина лично — он никогда не приходил на суды. Она до сих пор не простила его. Мирошник и Арбатова развелись после 17 лет брака, однако писательница поддерживала общение с бывшим супругом до его последнего дня.
Рассказала о связи с Белюскиным и умерла.
Еще одна загадочная смерть, которую связывают с Белюскиным, произошла летом 2020 года. В один из дней в столичном отеле обнаружили тело 27-летней блогерши, психолога и экстрасенса Анны Амбарцумян. В крови девушки нашли следы наркотиков.
Друзья и знакомые погибшей, однако, не исключили, что ее могли убить. Незадолго до трагедии блогер рассказала о романтической связи с Белюскиным, который на тот момент был женат.
Тогда же девушка начала все чаще жаловаться на угрозы, она рассказывала, что с нее пытаются выбить какие-то долги. Однако, по словам знакомых, она путалась в разговорах о коллекторах и часто говорила противоречивые вещи.
Тогда же сообщалось, что в день, когда произошла трагедия, Белюскина видели возле того же отеля.
Незадолго до смерти Амбарцумян общалась с адвокатом Сергеем Жориным. В беседе с aif.ru он подтвердил, что девушке поступали угрозы.
«Несколько раз она обращалась ко мне за консультациями, разумеется, из-за адвокатской тайны я не могу озвучить, в связи с чем это было, но могу подтвердить, что, действительно, она получала угрозы от разных людей. Но был ли с этим связан погибший в ДТП Белюскин, сказать не могу», — отметил Жорин.
Семьянин и бизнесмен.
Тайнами покрыта и сама жизнь Белюскина. О нем известно довольно мало — родился в Читинской области, молодость провел в Иркутске, затем переехал в Москву.
За время жизни он учредил ряд предприятий, но главным его детищем стала компания «Системы СКАТ», которая занималась разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов для авиационной и космической отраслей.
Организация активно росла с 2016 года, но к середине 20-х практически прекратила существование.
Белюскин был в браке с уроженкой Ижевска Яниной. В браке родилось трое детей: дочь Яна, сыновья Феликс и Стефан.
Последний был в машине с Белюскиным во время наезда на Мирошника в 2011 году. Инцидент произошел спустя 6 лет после переезда семьи в Москву.
