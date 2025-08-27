Воевал против РФ на фронте, а потом подорвал «Северные потоки»: все о задержанном в Европе украинце Кузнецове

Взрывом на «Северных потоках» руководил 49-летний украинец.
Координатором и руководителем операции по подрыву газопроводов «Северный поток» оказался 49-летний гражданин Украины Сергей Кузнецов. Его арестовали в Италии по запросу немецких властей, сейчас над ним проходят суды. По данным следствия, в составе небольшой группы он отплыл от берегов Германии на яхте и установил бомбы на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Сам Кузнецов говорит, что на момент взрывов служил в ВСУ командиром. Прежде, чем уволиться со службы, он успел поработать и в Службе безопасности Украины. Европейские следователи проверяют его причастность не только подрыву российского газопровода, но и мальтийского корабля. Подробнее обо всем, что известно и главе диверсионной группы, подорвавшей «Северные потоки» в 2022-м — в материале URA.RU.
Глава операции по подрыву «Северных потоков».
Кузнецов был задержан в ИталииФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Кузнецов был задержан в Италии по подозрению в причастности к подрывам на «Северных потоках», оказался координатором и руководителем диверсии. «Ему было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника», — отмечается в Европейском ордере на арест.
В состав диверсионной группы, причастной к подрывам газопроводов «Северный поток» в Балтийском море осенью 2022 года, входили семь человек, включая самого Кузнецова, капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника. В ордере подчеркивается, что целью действий обвиняемого и его соучастников было долговременное прекращение поставок газа из России в Германию.
Подозреваемый с несколькими сообщниками сел на парусную яхту Amdromeda в порту Вик на острове Рюген (Германия). Диверсанты установили около четырех взрывных устройств, каждое из них содержало от 14 до 27 килограммов смеси гексогена и октогена — часто применяющаяся для взрывов смесь. Бомбы были размещены на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» на глубине 70−80 метров к северо-востоку от острова Борнхольм (Дания).
После установки взрывчатки участники группы вернулись в порт Вик. Затем Кузнецов был вывезен на территорию Украины. В документе уточняется, что взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года в 2:03 и 19:03 и привели к разрывам трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, значительным повреждениям и утечке больших объемов газа в Балтийское море. В результате аварии «Северный поток — 1», который в 2021 году обеспечивал около половины годовой потребности Германии в газе, оказался непригоден к эксплуатации. «Северный поток — 2» на момент инцидента был построен, но еще не введен в эксплуатацию. Оба трубопровода заканчиваются в немецком Лубмине.
Служба в ВСУ и СБУ.
Кузнецов служил воевал на фронте в 2022−23 годахФото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones.
Кузнецов ранее служил в ВСУ и СБУ. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и среди европейских следователей.
«Бывшего офицера армии [Украины] обвиняют в руководстве группой, предположительно взорвавшей главную российскую газопроводную систему в Западную Европу», — отмечают журналисты The Wall Street Journal. Сам Кузнецов рассказывал, что был командиров ВСУ в 2022—2023 годах. А в издании отмечают, что до увольнения подозреваемый работал в СБУ и входил в подразделение, отвечающее за противовоздушную оборону.
По информации издания, мужчину задержали в итальянском городе Римини по европейскому ордеру, выданному по запросу Германии. В публикации уточняется, что 49-летнего украинца удалось задержать после поступления запроса от немецких властей. Мониторинг перемещений Кузнецова и его семьи позволил оперативно выйти на след после регистрации в гостинице. Мужчина прибыл в Италию на отдых с женой и детьми.
Задержание прошло в ночное время. При обыске у него были изъяты электронные устройства. Командование карабинеров Интерпола в Римини подтвердило факт его ареста. В настоящее время он ожидает решения суда по вопросу экстрадиции. В сети появились фото подозреваемого.
Причастность к другим подрывам.
Кузнецов, вероятно, подрывал не только «Северные потоки’Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Прокуратура Генуи (Италия) запросила дополнительные сведения о Кузнецове. Итальянские следователи проверяют возможную связь задержанного с атакой на нефтяной танкер Seajewel под мальтийским флагом, произошедшей в порту Савоны в феврале 2025 года.
«Прокуратуру заинтересовали “сходства и подозрения” между терактом на “Северном потоке” и нападением на нефтяной танкер Seajewel под флагом Мальты в порту Савоны в феврале», — передает La Stampa слова источника. В обоих случаях преступники использовали взрывные устройства, установленные непосредственно на суда или элементы морской инфраструктуры.
Известно, что в результате взрыва на Seajewel никто из членов экипажа не пострадал, однако судно получило серьезные повреждения, а портовая инфраструктура была временно выведена из строя. Итальянские правоохранители устанавливают, мог ли Кузнецов быть причастен к подготовке или реализации атаки на танкер. По сведениям La Stampa, следствие анализирует маршруты перемещений подозреваемого и ищет возможные связи с другими фигурантами дела о терактах на морских объектах. На данный момент официальных комментариев от прокуратуры Генуи по поводу хода расследования не поступало.
Алиби диверсанта.
Кузнецов заявлял, что якобы не причастен к взрывуФото: Danish Defence.
Во время судебного заседания Кузнецов заявил о наличии алиби. По его словам, в момент совершения теракта он якобы находился на территории Украины и проходил службу в ВСУ. В ходе допроса украинец указал, что в 2022 году был командиром одного из подразделений украинских войск, а службу покинул только в 2023.
Также мужчина отказался от экстрадиции в Германию. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa, ссылаясь на материалы судебного заседания. Там же отметили, что суд Болоньи оставил украинца под арестом.