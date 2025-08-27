Воевал против РФ на фронте, а потом подорвал «Северные потоки»: все о задержанном в Европе украинце Кузнецове

После установки взрывчатки участники группы вернулись в порт Вик. Затем Кузнецов был вывезен на территорию Украины. В документе уточняется, что взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года в 2:03 и 19:03 и привели к разрывам трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, значительным повреждениям и утечке больших объемов газа в Балтийское море. В результате аварии «Северный поток — 1», который в 2021 году обеспечивал около половины годовой потребности Германии в газе, оказался непригоден к эксплуатации. «Северный поток — 2» на момент инцидента был построен, но еще не введен в эксплуатацию. Оба трубопровода заканчиваются в немецком Лубмине.