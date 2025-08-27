Над городом услышали жужжание, за ним последовал громкий взрыв: последствия атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону

Не менее семи многоквартирных домов получили повреждения в результате падения беспилотного летательного аппарата в центре Ростова-на-Дону. Как передает корреспондент ТАСС, в трехэтажных жилых зданиях на Халтуринском переулке выбило стекла. На прилегающей территории находятся осколки и обломки. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов с мобильными лабораториями.
Очевидец с соседней улицы рассказал корреспонденту ТАСС, что слышал звук, похожий на работу мотороллера, который длился около десяти секунд и завершился мощным взрывом.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что в результате падения дрона на крыше одного из домов произошел пожар площадью 250 квадратных метров. Сотрудники МЧС локализовали возгорание. Он уточнил, что из здания эвакуировали пятнадцать человек, пострадавших нет.
Утром специальная комиссия начнет оценивать нанесенный ущерб. Слюсарь заверил, что всем пострадавшим гражданам окажут необходимую помощь. Прокуратура региона взяла на контроль вопрос соблюдения их прав.
«В муниципалитетах, как и в Ростове, сегодня проведут оценку нанесенному ущербу имущества. По предварительным данным, люди не пострадали, и это главное», — уточнил Слюсарь.
Глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин добавил, что для жителей на базе школы № 55 по адресу ул. Серафимовича, 25 развернули пункт временного размещения.
Прежде Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нападений украинских радикалов на гражданские объекты в Ростове-на-Дону по статье о террористических актах. В ходе расследования устанавливаются личности военнослужащих ГУР Министерства обороны Украины, ВСУ и других украинских воинских формирований, которые выполняли преступные приказы.
Ранее KP.RU сообщил, что беспилотник самолетного типа ВСУ упал на жилой дом в Ростове-на-Дону. 50 жителей многоквартирного дома были эвакуированы. Пострадавшим оказали помощь. Всю силу удара принял на себя парапет крыши. Всего над Ростовской областью сбили семь беспилотников ВСУ.