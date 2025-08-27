В Ростове проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура взяла под контроль ситуацию с защитой прав граждан, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотника в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется обеспечению правовой поддержки пострадавших жителей и фиксации всех повреждений, нанесённых их имуществу.
Как уточняется, исполняющий обязанности прокурора региона Дмитрий Стовбун лично контролирует ход работы на месте происшествия и координирует взаимодействие с оперативными службами.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника в центре Ростова-на-Дону повреждения получили как минимум семь многоквартирных домов.