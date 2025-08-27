Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА

Исполняющий обязанности прокурора региона лично контролирует ход работы на месте происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура взяла под контроль ситуацию с защитой прав граждан, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотника в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется обеспечению правовой поддержки пострадавших жителей и фиксации всех повреждений, нанесённых их имуществу.

Как уточняется, исполняющий обязанности прокурора региона Дмитрий Стовбун лично контролирует ход работы на месте происшествия и координирует взаимодействие с оперативными службами.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника в центре Ростова-на-Дону повреждения получили как минимум семь многоквартирных домов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше