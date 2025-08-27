Ричмонд
Слюсарь раскрыл, где в Ростовской области уничтожили беспилотники

В ночь на 27 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и нейтрализовали украинские беспилотники в семи муниципалитетах Ростовской области. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

ВСУ ночью ударили по Ростовской области.

«Наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что в населенных пунктах Новобессергеневка и Боцманово Неклиновского района осколками были повреждены фасады, крыши и ворота ряда частных домов, а также один автомобиль.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДрон упал на дом в Ростове-на-Дону, жителей эвакуировали: главное к этому часу.

В городе Новошахтинск обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию частного домовладения. В результате происшествия пострадали крыша и кровля нескольких соседних домов, поврежден автомобиль, а также было нарушено электроснабжение одного из домов.

Сегодня в указанных муниципальных образованиях, как и в Ростове, будет проведен осмотр и оценка ущерба, нанесенного имуществу. Согласно предварительной информации, пострадавших среди местных жителей нет.

