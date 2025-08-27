WSJ: глава МАГАТЭ Гросси находится под круглосуточной охраной спецслужб Австрии

В публикации уточняется, что речь идет о подразделении Cobra, которое обычно привлекается для предотвращения террористических актов и обеспечения безопасности высших должностных лиц страны. По данным газеты, австрийские власти действовали на основании разведывательных данных, согласно которым угроза исходила от лиц, предположительно связанных с Ираном. Подразделение Cobra развернуло круглосуточное сопровождение: сотрудники вооружены автоматическим оружием и используют не менее двух бронированных автомобилей для перемещения охраняемого лица.