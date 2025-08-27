В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Ранее в Росавиации сообщили, что с 2022 по 2024 год на поддержку международного аэропорта Краснодара, включая обеспечение его сотрудников, из федерального бюджета было выделено порядка 3,9 миллиарда рублей. Субсидии предоставлены в связи с временной приостановкой деятельности аэропорта, продолжающейся с февраля 2022 года, передает RT.