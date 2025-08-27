Европейский ордер на арест: Кузнецов руководил подрывом «Северных потоков»

Европейский ордер на арест уточнил роль гражданина Украины Сергея Кузнецова в подрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По данным РИА Новости, ссылающихся на документ, Кузнецов руководил операцией и координировал диверсии.
Согласно документу, не позже 8 сентября 2022 года украинец вместе с сообщниками на парусной яхте Andromeda установил не менее четырех взрывных устройств с таймерами на газопроводах на глубине 70−80 метров. В каждом устройстве находилось от 14 до 27 килограммов взрывчатой смеси.
Следствие предполагает, что он входил в экипаж яхты, использованной для диверсии. Адвокат подозреваемого отвергает все обвинения, передает РИА Новости.
О задержании украинца стало известно 21 августа. Сергей Кузнецов был задержан в Римини на основании европейского ордера на арест, выданного 18 августа этого года. Он являлся участником группы, которая в сентябре 2022 года арендовала яхту «Андромеда» и, выйдя на ней в море, установила взрывные устройства на газопроводах. После экстрадиции из Италии его доставят в суд.