Два подростка из Красноярска предстанут перед судом за мошенничество

В Красноярске два подростка, 16 и 17 лет, будут судимы за мошеннические действия. Об этом сообщила краевая прокуратура.
В марте 2024 года молодые люди получили предложение о «быстром заработке» через мессенджер, в рамках которого им предложили получать деньги и переводить их через банкомат на указанные реквизиты.
Один из мошенников связался с 75-летним мужчиной, убедив его в том, что его супруга стала виновницей ДТП. Для «освобождения от уголовной ответственности» и «оказания медицинской помощи пострадавшим» от пожилого человека потребовали один миллион рублей. Курьеры, получившие деньги от пенсионера, перевели их мошенникам, оставив себе «комиссию» в размере 60 тысяч рублей.
Один из курьеров признался: «Нам сказали, что мы забираем деньги за купленные клиентами военные билеты и права. Мы понимали, что эта деятельность незаконна, но согласились, так как нуждались в деньгах». Несмотря на это, подростки не признают своей вины.
Скоро дело будет рассмотрено в суде.