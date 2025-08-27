Два подростка из Красноярска предстанут перед судом за мошенничество

Один из мошенников связался с 75-летним мужчиной, убедив его в том, что его супруга стала виновницей ДТП. Для «освобождения от уголовной ответственности» и «оказания медицинской помощи пострадавшим» от пожилого человека потребовали один миллион рублей. Курьеры, получившие деньги от пенсионера, перевели их мошенникам, оставив себе «комиссию» в размере 60 тысяч рублей.