Стало известно, что у экс-кадровика Минобороны нашли имущество на ₽500 млн

Помимо этого, в ходе обысков были обнаружены значительные суммы наличных в рублях и иностранной валюте, а также коллекция редких монет и ювелирные изделия. Совокупная стоимость имущества составила 504,8 млн рублей, что более чем в пять раз превышает совокупный доход Кузнецова и его супруги за последние четырнадцать лет.