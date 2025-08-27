Стало известно, что у экс-кадровика Минобороны нашли имущество на ₽500 млн

Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании в доход государства имущества семьи бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Как отмечают «Ведомости», документ за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина поступил в Хамовнический суд Москвы 20 августа. Сумма требований превысила 500 млн рублей.
Согласно декларациям, за период с 2010 по 2023 год Кузнецов официально получил 47,6 млн рублей дохода, его супруга — около 41 млн. При этом семья приобретала дорогостоящую недвижимость, оформленную на жену и дочерей. По подсчетам Генпрокуратуры, общая стоимость объектов в Москве, Подмосковье и Краснодаре оценивается в 241 млн рублей.
Помимо этого, в ходе обысков были обнаружены значительные суммы наличных в рублях и иностранной валюте, а также коллекция редких монет и ювелирные изделия. Совокупная стоимость имущества составила 504,8 млн рублей, что более чем в пять раз превышает совокупный доход Кузнецова и его супруги за последние четырнадцать лет.
Еще в мае Следственный комитет завершил расследование громкого дела в отношении бывшего военного чиновника, обвиняемого в получении взятки от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Следствие утверждает, что сумма превышала 80 млн рублей и предназначалась за содействие в заключении госконтрактов на 372 млн. В обмен предприниматель приобрел и оформил на супругу генерала участок в Краснодаре и возвел на нем жилой дом площадью 1125 квадратных метров.
