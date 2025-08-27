Силы ПВО уничтожили беспилотники в семи районах Ростовской области

Во время операции были нейтрализованы БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, а также в Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Несмотря на успешное отражение атаки, в некоторых местах падение обломков дронов ВСУ вызвало разрушения. В сёлах Новобессергеневка и Боцманово Неклиновского района осколками повреждены фасады, крыши и ворота частных домов, а также автомобили. В Новошахтинске фрагменты беспилотников упали во двор частного дома, также пострадали крыши нескольких соседних зданий, один автомобиль, а в одном из домохозяйств произошло нарушение энергоснабжения. Слюсарь заявил, что днём 27 августа в этих муниципалитетах проведут оценку ущерба.
Ранее Life.ru писал, что в Ростове-на-Дону обломки БПЛА повредили минимум семь жилых домов. В одной из пострадавших многоэтажек загорелась крыша, после чего жильцов дома эвакуировали.