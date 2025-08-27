Слюсарь поделился подробностями ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Дежурные средства ПВО России в ходе ночной атаки ВСУ уничтожили вражеские беспилотники в семи муниципалитетах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Так, дроны ВСУ ликвидировали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Миллеровском, Мясниковском и Чертковском районах.
По его информации, в Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома. Повреждения получили крыша и кровля соседних домов, автомобиль, нарушено электроснабжение одного из домов.
В Новобессергеневке и Боцманово (Неклиновский район) осколками посечены фасады, крыши, ворота частных домов и автомобиль.
Слюсарь уточнил, что уже сегодня в этих муниципалитетах, как и в областном центре, проведут оценку нанесенному ущербу и имуществу. По предварительным данным, в результате ночной атаки никто из местных жителей не пострадал.
Ранее Слюсарь сообщал, что в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на крыше жилого дома сначала произошел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Позднее огонь локализовали.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.